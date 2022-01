Barcellona, nel mirino un attaccante del Chelsea

Il Barcellona di Xavi Hernandez, avrebbe messo nel mirino un attaccante in uscita dal Chelsea per rinforzare il reparto offensivo della propria squadra.

La sessione invernale del calciomercato si è aperta da pochi giorni e diversi club già si stanno muovendo, continuando la loro ricerca di nuovi rinforzi. Uno dei club più attivi d’Europa, da questo punto di vista, è il Barcellona di Xavi Hernandez nonostante la crisi finanziaria. Dopo aver acquistato Ferran Torres dal Manchester City, il tecnico blaugrana avrebbe messo nel mirino anche un attaccante in uscita dal Chelsea, Timo Werner. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, l’attaccante ex RB Lipsia è tra i partenti del club inglese e per questo i Blues sono a lavoro per cercare di trovare una sistemazione per il giocatore sin da gennaio. Il Barcellona potrebbe essere una soluzione ma continua ad essere alle prese con una situazione economica difficile. Per portare il giocatore in Spagna infatti, avrebbe chiesto al Chelsea il prestito di Werner con la metà del suo ingaggio pagato dallo stesso club inglese. Questo l’unico modo affinchè il tedesco possa trasferirsi in terra catalana anche se ora bisogna capire se il Chelsea abbia intenzione o meno di liberare il giocatore a queste condizioni.