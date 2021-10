Barcellona, nel mirino un campione del mondo che piace alla Juve

Catalani alla ricerca di rinforzi low cost

Nonostante la situazione economica e finanziaria del Barcellona sia molto difficile, una strada per rinforzare comunque la squadra, potrebbe essere quella di acquistare i giocatori in scadenza di contratto. Il Barcellona infatti è alle prese anche con una serie di rinnovi importanti, per questo motivo non può fare investimenti e starebbe studiando delle idee economiche per acquistare dei giocatori che possano rinforzare la squadra.

POGBA - Un acquisto low cost potrebbe essere Paul Pogba, per via della sua situazione contrattuale. Il francese infatti ha il contratto in scadenza col Manchester United al termine di questa stagione e dunque potrebbe quindi lasciare l'Inghilterra per andare in Spagna a parametro zero. Per sferrare l'assalto al francese, Laporta ha un asso nella manica: un ottimo rapporto con Mino Raiola, l'agente del giocatore. Altri nomi più complicati, sono Dani Olmo, per via delle elevate richieste della squadra tedesca e Van de Beek, che seppur in scadenza di contratto, non avrebbe, al momento, intenzione di trasferirsi al Barcellona.