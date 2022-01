Barcellona, nel mirino un difensore del Bayern Monaco

Niklas Sule, 26enne difensore tedesco, potrebbe lasciare a fine stagione a parametro zero il Bayern Monaco e su di lui si sarebbe mosso il Barcellona.

Il Barcellona continua la sua ricerca a un nuovo rinforzo per la propria difesa. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, la squadra guidata da Xavi Hernandez avrebbe pensato a Niklas Sule, il 26enne difensore tedesco in forza al Bayern Monaco dal 2017 che è in scadenza di contratto a giugno 2022. L'ex Hoffenheim non avrebbe trovato ancora un accordo per prolungare il contratto con il club bavarese e da giorno 1 gennaio può iniziare a negoziare con altri club. La società blaugrana si sarebbe quindi fatta avanti per il suo arrivo in Spagna a parametro zero, contattando il suo entourage per capire la disponibilità del calciatore ad un trasferimento. Sul suo futuro incerto, si era pronunciato precedentemente anche il CEO del club bavarese, Oliver Kahn: "Lo considero uno dei migliori difensori, ma il rinnovo deve essere a condizioni ragionevoli per entrambe le parti”. In questa stagione, Sule ha raccolto 23 presenze, 11 da titolare e un solo gol.