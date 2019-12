Barcellona-Neymar, l’affare è possibile: la chiave è Coutinho

Il Barcellona non smette di sognare Neymar. Il malcontento del fuoriclasse brasiliano al Paris Saint-Germain non sembra essersi sopito e in estate potrebbe verificarsi lo strappo decisivo per tornare in Catalogna. I blaugrana continuano a tenere vivi i contatti con il club francese e valutano eventuali opzioni per vincere le ultime resistenze. Una possibile chiave potrebbe essere Philippe Coutinho. Il brasiliano è stato girato in prestito al Bayern Monaco e sta convincendo i bavaresi con prestazioni di ottimo livello. L’eventuale riscatto del club campione di Germania in carica potrebbe fornire al Barcellona una somma importante con cui provare strappare Neymar al Psg.