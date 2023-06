Barcellona, Neymar si fa avanti… vuole tornare in Spagna

Naufragata l'operazione "rientro" di Lionel Messi, il Barcellona volge lo sguardo verso un altro ex fuoriclasse. Uno di quelli che già ha fatto la storia e che innalzerebbe il livello tecnico della squadra. Si tratta di Neymar che, secondo quanto riportato da Sport, si sarebbe fatto avanti per lasciare il Psg in estate e tornare in Spagna. Perché Xavi avevi già preparato tutto alla possibilità di un rientro di Messi, prima del clamoroso dietrofront e trasferimento in America. Ma al Barça serve comunque un campione che recapiti blasone e risolva la maggior parte dei problemi offensivi della squadra, con una giocata, quella del fuoriclasse. E O Ney, al netto dei problemi fisici, si è fatto avanti. Anche per sopperire alla mancanza di un'ala affidabile.