Barcellona-Neymar, tormentone finito. Lenglet: “Ora si lavora meglio”

L’estate ha avuto più di un tormentone. Uno dei più insistenti è stato sicuramente quello del possibile approdo di Neymar al Barcellona. L’attaccante brasiliano aveva rotto con il Paris Saint-Germain, ma il passaggio al club blaugrana non si è verificato e così è rimasto in Francia. La fine del calciomercato ha posto fine al tormentone e ha anche tranquillizzato l’ambiente catalano. Parola di Clement Lenglet. Il difensore francese ha commentato ai microfoni di Canal + la situazione in casa Barcellona: “Ci sono state molte voci… È stato un periodo molto frenetico nella società, ma finalmente è finito. In questo modo possiamo lavorare più comodamente e con meno problemi”.