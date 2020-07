Barcellona, non molla Lautaro: ecco la strategia dei catalani

La sua stagione esaltante non è bastata all’Inter per conquistare lo scudetto. Tuttavia Lautaro Martinez potrebbe lasciare i nerazzurri dopo due soli campionati. Il Toro ha parecchie richieste sul mercato, specialmente dalla Catalogna. Infatti il Barcellona resta in agguato, pronto a farsi avanti al momento giusto.

PIANO

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club blaugrana avrebbe in mente una strategia ben precisa. Al termine della stagione, sarebbe lo stesso Lautaro a chiedere la cessione all’Inter, in modo da abbassare le pretese del club milanese. L’Inter, infatti, chiede almeno 111 milioni di euro per poter cedere il proprio attaccante.