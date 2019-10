Barcellona, non si esclude la partenza di Rakitic a gennaio: la Juventus osserva con interesse

A livello di affermazioni pubbliche sembra che Ivan Rakitic e il Barcellona proseguiranno insieme e che quindi non ci sia alcun problema fra le parti, ma la verità sarebbe un’altra. Stando a quanto riportato dal giornale spagnolo As, il club blaugrana avrebbe aperto a una cessione del centrocampista croato per la sessione invernale di trattative, con la Juventus che continua ad essere in pressing. Si legge che mister Valverde ha avvertito in estate che Rakitic, sotto contratto fino al 2021, non aveva la testa per il Barça e per questo ha optato per scelte differenti in queste prime battute della stagione. Peraltro, il presidente Bartomeu aveva promesso un rinnovo al giocare che mai è arrivato, quindi porterebbe ancora più lontano dalla Catalogna uno dei giocatori più importanti e superlativi dell’ultima era del Barcellona.