Barcellona, non solo Lautaro: i catalani vogliono un’altra stella dell’Inter

La lezione sembra essere servita. Dopo l’8-2 rimediato dal Bayern Monaco nei quarti di Champions League, il Barcellona prepara un nuovo ciclo, concludendo di fatto l’epopea inaugurata 11 anni fa. I catalani hanno le idee chiare su quali giocatori puntare per rilanciarsi.

INTER

Il primo nome della lista della spesa resta Lautaro Martinez. L’attaccante argentino sta facendo le fortune dell’Inter, finalista di Europa League, e non intende fermare la sua crescita. I nerazzurri chiedono, però, almeno 110 milioni di euro. Una cifra importante, a cui sta lavorando la dirigenza catalana. Il Barcellona non si limita al “Toro”: secondo fonti spagnole piace anche Alessandro Bastoni. Il giovane difensore italiano ha stupito tutti per maturità e concretezza.