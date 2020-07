Barcellona, non solo Lautaro: Messi chiede un altro top player

Non sarà un’estate semplice per il Barcellona. Il club catalano è chiamato a una profonda rifondazione tecnica. Molti elementi in rosa sono logori o poco compatibili con il progetto. Così saranno molti gli addii e altrettanti gli inserimenti. La campagna acquisti prevederà molte operazioni onerose. A fornire qualche consiglio alla dirigenza ci avrebbe pensato addirittura Leo Messi, secondo il portale spagnolo Don Balon.

NOMI

Come è noto da diverso tempo, la Pulce argentina avrebbe già chiesto espressamente Lautaro Martinez. Il Toro dell’Inter piace ai catalani, ma non sarà un’operazione semplice. In compenso Messi avrebbe individuato anche un possibile rinforzo a centrocampo. Il primo nome è quello di David Alaba. Il giocatore è in uscita dal Bayern Monaco. Può interpretare correttamente il ruolo di esterno difensivo e di mezzala. Per questo motivo piace a Messi e al Barcellona.