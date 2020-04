Barcellona, non solo Neymar e Lautaro Martinez: spunta l’idea Coman

E’ un Barcellona che sogna in grande per il futuro. I blaugrana, nella prossima sessione di mercato, vorrebbero piazzare un importante colpo per rinforzare il proprio reparto offensivo. Sono principalmente due i nomi sul taccuino della dirigenza blaugrana: Neymar, oggi al Paris Sant-Germain e già al Barça tra il 2013 e il 2017, e Lautaro Martinez, argentino dell’Inter. Nel caso in cui nessuno dei due dovesse approdare al Camp Nou, gli spagnoli sarebbero pronti a virare sul giocatore del Bayern Monaco Kingsley Coman, valutato circa 60 milioni di euro. L’indiscrezione è stata riportata da Sport.