Barcellona, nuovo assalto a Lautaro Martinez: chiesto l’aiuto di… Jorge Mendes

Potrebbero esserci nuovi problemi e ansie in casa Inter. Il Barcellona pare essere tornata alla carica per Lautaro Martinez. Dopo aver praticamente messo alla porta Luis Suarez, il club catalano starebbe cercando il suo sostituto. Il Toro, già cercato nelle scorse settimane, è tornato di moda e questa volta l’assalto potrebbe essere decisivo.

Barcellona: chiesto aiuto a Jorge Mendes per Lautaro Martinez

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il Barça non si sarebbe ancora arreso per Lautaro Martinez e avrebbe chiesto una mano al potente agente Jorge Mendes. La società blaugrana farebbe affidamento sulle capacità del noto procuratore affidandogli una sorta di lavoro da intermediario nella trattativa con l’Inter. L’obiettivo è quello di cercare di ammorbidire le richieste del club di Suning e facilitare l’assalto al giovane centravanti argentino. In tal senso, però, non sarà facile anche perché Marotta e Ausilio stanno provando a blindarlo con un rinnovo di contratto e con un sostanziale aumento d’ingaggio superiore ai 5 milioni di euro.

