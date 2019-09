Barcellona, occhi su due big del Napoli: i catalani preparano l’offerta

La presenza di Eric Abidal allo stadio “Via del mare” in occasione di Lecce-Napoli ha destato scalpore. In molti si sono chiesti chi fossero gli osservati speciali del dirigente del Barcellona. Secondo il Mundo Deportivo, sarebbero due i giocatori finiti nel mirino: si tratta di Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz. Il difensore senegalese ha una clausola da 150 milioni di euro che spaventa i catalani, convinti comunque che il giocatore possa essere l’erede perfetto di Gerard Piqué. Diverso il discorso per il centrocampista spagnolo che ancora deve perfezionare il discorso riguardante il proprio rinnovo con il Napoli.