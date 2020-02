Barcellona, per l’attacco spunta… Budimir

Ci sarebbe anche Ante Budimir tra i candidati a ricoprire il ruolo di numero 9 del Barcellona. Dopo l’infortunio di Suarez e quello di Dembelé, il club bluagrana potrà probabilmente effettuare un rinforzo extra per sopperire a questa mancanza. Stando a quanto riporta AS, oltre ai nomi di Angel, Lucas Perez e Roger Martì ci sarebbe anche quello dell’ex Crotone.

Il giocatore è in prestito al Maiorca e ha già totalizzato 8 reti in 22 presenze. In attesa della risposta della federazione spagnola sul possibile nuovo innesto, Budimir resta tra i papabili. In Italia il centravanti aveva vestito anche la maglia della Sampdoria.