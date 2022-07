Barcellona, per Lewandowski ci siamo: l’indizio social è della moglie

A Monaco è arrivato Robert Lewandowski in ritiro, questa mattina ma il polacco non rimarrà tanto visto che il Barcellona lo aspetta. L’attaccante polacco sta spingendo per andare in Catalogna e ha affermato pubblicamente di ritenere conclusa la sua avventura in Baviera. Il club tedesco non vuole però sentirsi sotto ricatto. Ma intanto la moglie dell'attaccante del Bayern, Anna Lewandowska, mette un punto fermo sulla trattativa e con un indizio social chiarisce che suo marito Robert andrà in Spagna. La signora Lewandowski ha deciso di seguire su Instagram il Barcellona ed è questo un chiaro messaggio per il Bayern: suo marito andrà via.