Barcellona, piace Pellegrini: ecco la proposta alla Roma

Il Barcellona continua il suo processo di ricostruzione dopo una stagione piuttosto turbolenta. In Champions League spicca l’eliminazione per mano del Paris Saint-Germain, con l’onta del 4-1 rimediato in casa. Nella Liga terzo posto...

Redazione ITASportPress

Il Barcellona continua il suo processo di ricostruzione dopo una stagione piuttosto turbolenta. In Champions League spicca l'eliminazione per mano del Paris Saint-Germain, con l'onta del 4-1 rimediato in casa. Nella Liga terzo posto alle spalle di Atletico e Real Madrid, mentre l'unica gioia è rappresentata dalla vittoria in Copa del Rey. Servono rinforzi sul mercato per poter pensare di tornare nuovamente dominanti come qualche anno fa.

IDEA PELLEGRINI

Secondo quanto riportato da Rac1, il Barcellona avrebbe messo gli occhi sul centrocampista della RomaLorenzo Pellegrini. Il giocatore è stato uno dei punti di forza della formazione giallorossa nell'ultimo biennio. Per provare a convincere il club capitolino a privarsi del suo gioiello, i catalani avrebbero pensato a una contropartita: si tratta di Clement Lenglet. Tuttavia, il giocatore non sembra molto convinto dall'idea di lasciare la società catalana. Al momento, dunque, la trattativa sembra piuttosto complicata da imbastire. Le prossime settimane saranno cruciali.