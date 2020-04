Barcellona, piace Romagnoli: due contropartite per convincere il Milan

Il Barcellona prepara una rivoluzione in estate. I Blaugrana vogliono allestire un organico totalmente rinnovato. Il primo obiettivo in difesa è Alessio Romagnoli. Lo riporta il quotidiano spagnolo Sport. I catalani preparano l’offerta vincente e, pur di arrivare all’attuale capitano rossonero. La valutazione fatta dal club milanese è di 50 milioni di euro. Una cifra importante, che potrebbe essere limata dal Barcellona con l’inserimento di due contropartite tecniche. Si tratta di Ivan Rakitic e Rafinha. Tuttavia, il primo sembra più propenso ad accettare la corte del Siviglia. Il secondo, invece, è ricercato anche da Lazio e Inter, dove potrebbe approdare in cambio di Lautaro Martinez.