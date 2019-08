Barcellona, Piqué: “Neymar torna? È lui che deve uscire allo scoperto e parlare…”

Vi saranno sviluppi da qui alla fine del mercato per il futuro di Neymar? I colleghi spagnoli del Mundo Deportivo, come riportato sul proprio sito ufficiale, hanno intercettato a Miami l’amico Gerard Piqué per una intervista e non si è persa l’occasione per discutere del possibile ritorno al Barcellona del brasiliano: “Credo che sia una operazione di calciomercato molto complicata: io sarei felice di averlo nuovamente in blaugrana, ma è lui che deve uscire allo scoperto e manifestare la propria volontà. Confesso che con lui abbiamo parlato di questa cosa, ma le conversazioni private restano private. È lui, ripeto, che deve venirne fuori e parlare”.

Qualche parola anche su Antoine Griezmann: “È una grande notizia averlo con noi, il passato non importa: se le prestazioni sono buone e si raggiungono gli obiettivi, si fanno felici i tifosi”.