Barcellona, pronta la mossa per convincere Messi a restare

Il Barcellona punta Aguero, carta per convincere Messi a restare in Catalogna

Prima la finale di Champions League, poi Aguero si concentrerà totalmente sul suo futuro. A fine stagione l ascerà il Manchester City a parametro zero dopo 10 stagioni ricche di gol e trofei, che vuole coronare con la ciliegina sulla torta, ovvero la vittoria della coppa dalle grandi orecchie. Poi sarà tempo di dirsi addio e forse fare un tuffo nel passato. Ad aspettarlo, come riporta Sky Sport, ci sarebbe la Liga, sponda Barcellona , dove troverebbe il suo amico e connazionale Leo Messi.

CARTA PER CONVINCERE MESSI – Tra l’entourage del Kun e il club blaugrana ci sono già stati contatti preliminari, sebbene un’offerta concreta verrà presentata solo al termine della stagione. Il possibile approdo di Aguero sarebbe una mossa strategica per convincere Messi a rimanere, anche lui in scadenza di contratto a giugno.