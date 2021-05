Barcellona, pronti due acquisti per convincere Messi a restare

Il Barcellona programma la campagna acquisti: via libera per Aguero, possibile anche Depay

Il Barcellona, a -4 dalla vetta in classifica, inizia a programmare la prossima stagione. Nonostante le finanze non sorridano, la campagna acquisti verrà costruita per tornare al top, sia in Spagna che in Europa. Alcuni acquisti, poi, serviranno come carte per convincere Leo Messi a rimanere in blaugrana.