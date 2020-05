Barcellona, pronto il doppio assalto a Lautaro e Pjanic: la chiave è Coutinho

Il made in Italy sembra stuzzicare particolarmente il Barcellona. Il club catalano, infatti, ha messo gli occhi su due pezzi pregiati della Serie A: Lautaro Martinez dell’Inter e Miralem Pjanic della Juventus. Tuttavia, secondo quanto riportato da AS, per poter piazzare entrambi i colpi servirà una cessione illustre. E il nome più gettonato in questo caso dovrebbe essere quello di Philippe Coutinho. L’ex Liverpool è corteggiato da diversi club inglesi, con il Newcastle in pole position. Se il trasferimento dovesse andare in porto, il Barcellona avrebbe la somma necessaria da investire sul mercato per mettere a segno un deciso rinnovamento dei reparti di centrocampo e attacco.