Barcellona-Psg, incontro per Neymar a Parigi conclusosi con un nulla di fatto

Giorno dopo giorno si lavora in casa Paris Saint-Germain per l’addio di Neymar. Mentre il brasiliano se la sta passando sulle spiagge del sud del Portogallo, i rappresentanti del suo club si sono incontrati nel pomeriggio a Parigi insieme a quelli del Barcellona, ma – come riportato dal giornale spagnolo As – il summit si sarebbe concluso con un nulla di fatto, confermando le distanze fra le parti per la trattativa in oggetto. Bordas e Abidal, dirigenti blaugrana, hanno avuto modo di parlare con André Cury, l’intermediario di fiducia della famiglia di Neymar, colui che fu fondamentale per il passaggio del giocatore dal Santos al Barcellona e dal Barcellona al Psg. Il meeting sarebbe durato ben 4 ore, con presente anche Leonardo, ma non è stato trovato alcun accordo. Quantomeno è segnato il vantaggio rispetto al Real Madrid, che non ha mai avuto finora l’occasione di parlare direttamente con i parigini.