Barcellona, Rakitic è in vendita: ecco il prezzo

La storia d’amora tra Ivan Rakitic e il Barcellona è ormai ai titoli di coda. Il centrocampista non è infatti più considerato un tassello fondamentale per il progetto tecnico blaugrana, con la dirigenza ormai pronta a privarsene, tanto che il club catalano, come riporta Sport, avrebbe già fissato la cifra del suo cartellino.

CIFRA – Il croato è stato valutato dal Barça 20 milioni di euro. Sono diversi i club che avrebbero già messo Rakitic nel mirino, tra cui Juventus e Inter.