Barcellona, Rakitic enigmatico: “La mia idea è quella di rimanere, ma mi fa piacere che…”

Segnali di addio al Barcellona per il centrocampista Ivan Rakitic. Il 31enne croato, con cittadinanza svizzera, è stato alquanto enigmatico durante una conferenza stampa circa il proprio futuro in maglia blaugrana, che veste da ben cinque stagioni: “La mia idea è quella di restare al Barça e il club la pensa allo stesso modo, ma sono aperto ad ogni possibilità. Ho più anni di contratto e sono felice con questa bella famiglia blaugrana. Al tempo stesso, però, mi fa piacere che altri club siano interessati al mio profilo, significa che svolgo bene il mio lavoro”. La situazione resta in bilico e delicata, si era interessato il Paris Saint-Germain, ma anche l’Inter di Antonio Conte, finora insoddisfatto delle operazioni dei nerazzurri, sogna il colpaccio per la linea mediana. La colonia croata può fare la differenza in tal senso.