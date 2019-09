Barcellona, Rakitic in uscita: Juventus e due club di Premier bussano alla sua porta

Momento difficile per il Barcellona, sconfitto nella giornata di ieri dal Granada per 2-0 nella quinta giornata di Liga. Un ko che ha fatto scattare l’allarme in casa blaugrana, con la formazione di Ernesto Valverde ferma a soli otto punti in classifica. La società, vista anche la delicata situazione, sta già pensando alle prossime mosse di mercato, con un occhio sia alle entrate che alle uscite. Sul piede di partenza sembra esserci Ivan Rakitic, corteggiato dalla Juventus e da due club di Premier League.

INGHILTERRA – Secondo quanto raccolto dal Sun, sia Arsenal che Manchester United starebbero monitorando con attenzione il croato, pronte ad andare all’assalto già a gennaio.