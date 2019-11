Barcellona, Rakitic verso l’addio: c’è già una pretendente

In casa Barcellona si lavora al presente e al futuro. Oltre ai profili valutati in entrata, ci sono anche nomi importanti tra le possibili cessioni. A sorpresa, tra i partenti potrebbe esserci anche Ivan Rakitic. Il centrocampista croato è reduce da una stagione difficile e il suo rapporto con la dirigenza sembra essersi gravemente incrinato. Così l’addio prende sempre più quota. Secondo quanto riportato da Movistar+, in pole position per il vicecampione del mondo ci sarebbe l’Atletico Madrid. I colchoneros sarebbero disposti a spendere ben 40 milioni di euro per assicurarsi il suo cartellino.