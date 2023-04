Barcellona, Raphinha ha deluso e va in Premier League

Cresce l'interesse per l'esterno da parte della Premier League, con il Barcellona che riflette: cessione o no?

Tra una condotta non invidiabile ed una serie di prestazioni che non hanno fatto urlare al miracolo,Raphinha potrebbe finire sul mercato. Il progetto futuro del Barcellona è incentrato sulla figura del proprio tecnico, Xavi, il quale non vedrebbe di buon occhio il brasiliano per stile di gioco. Così si fanno sentire le sirene di Premier League, con diversi club decisamente interessati all'esterno.