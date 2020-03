Barcellona, retroscena Lautaro Martinez: 2 anni fa poteva essere blaugrana ma…

Lautaro Martinez è senza dubbio uno degli attaccanti più forti e in forma di quest’annata. Non solo per la Serie A, ma per tutto il panorama calcistico europeo il Toro è un profilo assolutamente interessante.

Ecco perché dopo i vari rumors di mercato che vorrebbero il Barcellona pronta a fare follie per prenderlo dall’Inter, in Spagna si continua a parlare del bomber. In modo particolare Mundo Deportivo scrive come i catalani sarebbe “dietro” all’attaccante da ben tre anni e che nel 2018 ebbero la possibilità di acquistarlo per meno di 10 milioni anche se poi lo ha prese l’Inter per 25 come noto. Secondo quanto si apprende, il Barcellona avrebbe fatto un altro tentativo nel 2019 ma senza frutto. In estate potrebbe arrivare un nuovo assalto. L’Inter trema…