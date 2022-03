Barcellona, se non arriva Haaland si sogna… Salah

Il Barcellona sogna in grande

Il Barcellona di mister Xavi sta finalmente ritrovando costanza di risultati e vittorie importanti. Un bel momento per i blaugrana che sperano di tornare presto tra i grandi. E quale modo migliore per farlo se non con un grande colpo ad effetto sul mercato?

Da settimane si parla di Erling Haaland come prossimo acquisto dei catalani anche se la clausola rescissoria da 75 milioni di euro potrebbe essere un problema per strapparlo al BorussiaDortmund. Ecco perché, stando a quanto riportato da AS, il Barcellona avrebbe già il piano B. Sebbene il prescelto sia appunto il giovane norvegese. in caso di no il nome nuovo sarebbe quello di Mohamed Salah, anche lui alle prese con un difficile rinnovo di contratto col Liverpool in scadenza a giugno 2023.