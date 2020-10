Barcellona sempre più olandese: acquistato anche Dest dall’Ajax

In momenti di difficoltà è importante rifarsi alle tradizioni. Il Barcellona sembra pensarla così, almeno osservando il mercato svolto in questa estate così complicata. I blaugrana sono diventati grandi grazie alla tradizione di allenatori e giocatori olandesi. Così, dopo una stagione disastrosa, i catalani hanno puntato tutto su Ronald Koeman, ex eroe della prima Champions League della loro storia. Una volta dimessosi dall’incarico di CT dell’Olanda, l’allenatore ha puntato fortemente sulla scelta di ricreare un nucleo di connazionali.

COLPO IN DIFESA

L’ultimo innesto in ordine di tempo è Sergino Dest. Il terzino arriva dall’Ajax per una cifra pari a 21 milioni di euro più 5 legati ai bonus. La clausola rescissoria è assolutamente di tutto rispetto: 400 milioni di euro. Il giocatore ha scelto la maglia numero 2 e sarà subito agli ordini di Koeman che sta costruendo un Barcellona sempre più… orange.