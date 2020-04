Barcellona, Setien allo scoperto: “Lautaro Martinez? Mi piace, è un grande calciatore”

Lo aveva già detto in precedenza, e adesso Quique Setien conferma i complimenti e la stima nei confronti di Lautaro Martinez. L’allenatore del Barcellona ha pubblicamente elogiato l’attaccante argentino dell’Inter, corteggiatissimo nelle ultime settimane e accostato ai blaugrana.

Il Toro nerazzurro piace, eccome, ai catalani e anche ai microfoni di Onda Cero, il mister blaugrana non ha fatto nulla per nasconderlo…

GRANDE GIOCATORE – “Si parla di trattative, ma questa pandemia condiziona molte cose, la situazione dei club, di tutte le società, sarà complicata”, ha specificato Setien. “Lautaro Martinez? Non sono né pessimista né ottimista. Mi piace lui, così come mi piacciono i grandi calciatori, ma non mi illudo per l’acquisto di nessuno. Neymar? Lo vedo complicato, credo che economicamente sia complesso arrivare a giocatori del suo calibro”.