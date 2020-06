Barcellona, Setien allontana la Juve da Arthur: “Ho bisogno di lui”

Negli ultimi tempi uno dei nomi più chiacchierati in casa Barcellona è stato quello di Arthur. Il centrocampista è stato considerato dalla stampa spagnola come un possibile partente, magari come pedina di scambio nella trattativa che avrebbe portato Miralem Pjanic in Catalogna. Tutto fermo, per il momento, ma importanti parole arrivano nella conferenza stampa di Quique Setien. Il tecnico racconta di aver parlato col ragazzo e di considerarlo importante per la squadra: “Abbiamo parlato un po’, non troppo. Le circostanze del contesto storico che stiamo vivendo influenzeranno il prossimo mercato. La verità però è che io faccio affidamento su tutti i giocatori che ho a disposizione, ho bisogno di tutti loro e spero che possano dare il meglio per vincere la Liga e la Champions. Non commento i rumors, perché dobbiamo concentrarci sul campo. Arthur è un gran calciatore come tutti gli altri suoi compagni”