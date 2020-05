Barcellona, Setien spaventa l’Inter: “Lautaro Martinez? Chi non vorrebbe giocare con Messi. E su Pjanic…”

Lautaro Martinez e il Barcellona: un matrimonio che sembra sempre più possibile. A parlare di quello che è diventato l’affare del prossimo mercato, è direttamente il tecnico blaugrana Quique Setien ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

LAUTARO – Non fa giri di parole il mister dei catalani che non risparmia complimenti al Toro nerazzurro: “Un calciatore importante, un grandissimo giocatore, e il Barcellona è sempre interessato ai grandi giocatori, ovvio”. Ma non solo l’attaccante dell’Inter nei pensieri di mercato del Barcellona. Anche il potenziale ritorno di Neymar: “Non penso che ci sia qualcuno che possa spendere tanto. E i piccoli club hanno l’acqua alla gola. Tante società vivevano al limite e al primo scossone serio sono andate in crisi. Il calcio viveva a un ritmo fuori controllo”.

PJANIC – Spazio anche al possibile affare a centrocampo con la Juventus. Nomi caldi Arthur e Pjanic: “Parlo molto spesso con i miei dirigenti e nessuno mi ha mai detto nulla al proposito. Tra l’altro Arthur ha dichiarato già due volte che vuole restare al Barça e lo capisco perfettamente, al suo posto la penserei come lui: non lascerei una squadra come questa, la possibilità di avere al fianco il miglior giocatore del mondo”.