Barcellona, Setien stupisce tutti: “Arthur non sarebbe il primo a deludere…”

Mai dire mai. Nonostante le smentite del Barcellona, deciso ad allestire un centrocampo di altissimo livello, la cessione di Arthur non è affatto un’utopia. Anzi, l’addio del giocatore brasiliano, con destinazione Torino, sponda Juventus, sembrerebbe tremendamente reale. Arthur finirebbe in uno scambio con i bianconeri che girerebbero Miralem Pjanic ai catalani. L’operazione sembrava essere sfumata, ma ha ripreso decisamente vigore nelle ultime ore.

SORPRESA – Stupiscono infatti le dichiarazioni rilasciate dal tecnico Quique Setien nel corso della conferenza stampa abituale: “Arthur non sarebbe certo il primo calciatore che arriva con grandi aspettative che alla fine non riesce a mantenere. Ci saranno tifosi che vedranno nella sua cessione una buona opportunità per il club e altri che penseranno invece che sarebbe meglio se restasse qui”. Parole che tradiscono, forse, un addio imminente tra il talentuoso giocatore, divenuto presto un perno del centrocampo del Barcellona, e il club blaugrana.