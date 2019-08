Barcellona, si ascoltano le richieste per Vidal: e l’Inter proverà a prenderlo

Sì, Arturo Vidal è sul mercato. Così sostiene il giornale spagnolo Mundo Deportivo: il cileno ha grande esperienza internazionale e carattere da vendere, ma è anche uno di quelli che a centrocampo può avere mercato e il Barcellona punta a monetizzare per poi concentrarsi su altro. Se dovesse dunque arrivare una richiesta che interessi molto sia al club che al giocatore, ecco che potrebbe concretizzarsi la cessione di uno dei profili più appetibili sul mercato. Il 32enne tornerà in Serie A? Secondo le ultime news di mercato Antonio Conte lo vorrebbe con sé all’Inter, ma fonti vicine al club blaugrana negano che sia stata – almeno per il momento – intavolata una trattativa. Vedremo nelle prossime ore se qualcosa si sbloccherà.