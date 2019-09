Barcellona, si cambia obiettivo: Mbappé supera Neymar tra le preferenze

Il Barcellona non si accontenta. Non basta l’innesto di Antoine Griezmann a soddisfare i catalani che vorrebbero un attacco ancora più forte ed incisivo. Nelle ultime settimane si era parlato di un accordo vicino con Neymar, prima che il trasferimento del brasiliano dal Paris Saint-Germain sfumasse definitivamente. Il contatto con O’Ney non si è interrotto, ma al momento, i Blaugrana sembrano aver cambiato strategia. Lo riporta il Mundo Deportivo. Il Barcellona, infatti, avrebbe messo nel mirino Kylian Mbappé, compagno di Neymar al PSG. Una decisione destinata a mutare gli equilibri del calciomercato.