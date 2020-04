Barcellona, si lavora per l’attacco del futuro: c’è anche Lautaro Martinez

Il calciomercato non si ferma nemmeno di fronte all’emergenza Coronavirus. Infatti, diversi club stanno già organizzando le mosse per rinforzare la rosa a disposizione nella prossima stagione. Non fa eccezione il Barcellona: i catalani hanno vissuto un’annata ricca di difficoltà. Così si prospetta un’estate all’insegna della rivoluzione. Il reparto che dovrebbe essere maggiormente ritoccato è l’attacco. Antoine Griezmann sembra destinato a lasciare. Al suo posto spuntano due alternative.

OPZIONI – Secondo “Ser Catalunya”, la prima opzione Alexander Isak. Attaccante classe 1999, è esploso nella Real Sociedad realizzando 14 reti in 34 presenze. Numeri che hanno convinto il Barcellona a farsi avanti per pagare la clausola rescissoria da 70 milioni di euro. Il Borussia Dortmund, però, potrebbe giocare un brutto scherzo ai Blaugrana: i gialloneri hanno il diritto di recompra a 30 milioni di euro che potrebbero esercitare in estate. La seconda opzione resta, invece, Lautaro Martinez. Tuttavia, il costo dell’attaccante argentino dell’Inter supera i 100 milioni di euro.