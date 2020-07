Barcellona, sirene inglesi per Ansu Fati: il rimedio è… una nuova maxi clausola di rescissione

Trema il Barcellona che oltre ai rumors insistenti su Lionel Messi, si sentono sotto pressione anche per un altro talento del futuro: il giovane Ansu Fati. Secondo quanto si apprende dai media spagnoli come Sport e da quelli inglesi come il Daily Mail, la stellina dei catalani sarebbe stata messa nel mirino da diversi club di Premier League, Manchester United su tutti. Per rispondere alle voci, la società blaugrana avrebbe ben pensato di aumentare vertiginosamente la clausola di rescissione.

Ansu Fati: la clausola rescissoria aumenta

Secondo quanto si apprede, il Barcellona avrebbe già rifiutato una proposta per Ansu Fati arrivata dal Manchester United, pari a circa 90 milioni. Il club inglese, però, starebbe insistendo notevolmente per garantirsi uno dei più promettenti profili per il futuro. Ecco perché l’idea dei blaugrana è quella di aumentare notevolemente la clausola di rescissione da 144 milioni di sterline già presente sul contratto del classe 2002 e farla passare a ben 274 milioni di sterline. Una cifra che dovrebbe, almeno per il momento, spaventare ogni pretendente e rasserenare il Barcellona…

