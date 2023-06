Barcellona, sirene inglesi per Kessié

Il Barcellona vuole, ma soprattutto deve, cedere Franck Kessié. Il centrocampista arrivato a zero la scorsa annata dal Milan si troverebbe alla grande in Spagna, come anche Xavi le vedrebbe bene in squadra, ma le condizioni economiche del club impongono l'addio. Sull'ivoriano - secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo DiarioSport - si sarebbe fatto vivo l'interesse di squadre inglesi. In particolare di un Liverpool in emergenza centrocampo, il quale avrebbe già spedito al destinatario l'offerta di 35 milioni di euro per il cartellino. I Reds fanno sul serio ma occhio anche all'Inter, la quale rimane nei radar dell'ex rossonero e pronta ad effettuare l'offensiva al momento adatto. Presto sapremo.