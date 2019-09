Barcellona, spunta il retroscena di mercato: c’era occasione di prendere Lucas, ma…

Il Barcellona ha tentato in ogni modo di riportare in Spagna Neymar dal Paris Saint-Germain, per una negoziazione che è andata avanti per oltre un mese. Una trattativa talmente commentata e alla ribalta della cronaca che tutte le altre sono passate in secondo piano, come l’opportunità di acquistare nientemeno che Lucas Moura dal Tottenham, decisivo per portare in finale di Champions League gli Spurs nella scorsa stagione. Ne parla l’edizione online del Mundo Deportivo: i blaugrana hanno fatto un tentativo, ma hanno dovuto immediatamente ripensarci, in quanto le richieste da parte del club inglese si sono rivelate eccessive. Pare che il 27enne brasiliano sia stato valutato sopra i 50 milioni di euro, evidentemente troppo.