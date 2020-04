Barcellona, Suarez chiama Lautaro Martinez: “Giocatore spettacolare. E su Neymar…”

Anche Luis Suarez esalta Lautaro Martinez. L’attaccante del Barcellona è stato intervistato dal Mundo Deportivo. Dopo un messaggio di forza per l’emergenza coronavirus, impossibile non provare a parlare di calcio e, perché no, anche di mercato.

In tale ottica il Pistolero ha affrontato il tema dei possibili arrivi in casa catalana di Lautaro Martinez e Neymar: “Oggi è difficile parlare di giocatori e di mercato da la situazione nel mondo. Però, se devo dare un mio giudizio di Lautaro Martinez e Neymar dico che sono due calciatori enormi, di grande livello”. E ancora: “Neymar lo conosciamo tutti e sappiamo il feeling che c’è nello spogliatoio, come giocatore è indiscutibile perché ha ancora tantissimo da dare e nel nostro spogliatoio sarebbe sempre il benvenuto per tutto l’affetto che abbiamo nei suoi confronti”.

TORO – E sull’attaccante dell’Inter: “Lautaro è un giocatore che sta crescendo moltissimo in Italia, è un nove che ha dei movimenti che sono spettacolari e questo riflette il grande attaccante che è. Se io e lui siamo compatibili= L’importante non è sentirsi compatibili ma sentirsi felici che il club voglia ingaggiare giocatori di livello che possono aiutare per vincere tutto. Poi che si crei concorrenza è normale e andremo sempre tutti nella stessa direzione”.