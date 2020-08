Barcellona-Suarez, il divorzio è imminente: possibile rescissione

Si sta per concludere un’epoca a Barcellona. Dopo sei stagioni in blaugrana, Luis Suarez potrebbe lasciare il club catalano a cui si era legato nel 2015 al termine dell’esperienza con il Liverpool. L’attaccante uruguaiano non rientra nel progetto tecnico del nuovo allenatore Ronald Koeman e dunque non troverebbe più spazio.

RESCISSIONE

Secondo quanto riportato da RAC1, sarebbe ormai imminente la rescissione del contratto. Suarez e i suoi legali preferirebbero concludere così l’esperienza con il Barcellona. Il giocatore sarebbe libero di accasarsi altrove. In pole position per lui c’è l’Ajax.