Barcellona, Suarez incorona Lautaro Martinez: “Livello eccezionale. Sarebbe bello portare qui un giovane attaccante…”

Dopo Lionel Messi, anche Luis Suarez strizza l’occhio a Lautaro Martinez. Il bomber del Barcellona sarebbe pronto ad occogliere il Toro dell’Inter in Spagna. Lo ha affermato lo stesso bomber uruguaiano ai microfoni di Rac 1 nel corso di una lunga intervista. I nerazzurri, a questo punto, tremano davvero.

COMPLIMENTI – “Lautaro ha grandissime qualità, lo ha mostrato sia all’Inter che con la maglia della nazionale Argentina. È un giocatore che al secondo anno in Italia sta giocando ad un livello eccezionale”, ha detto Suarez sul bomber dell’Inter. “Un nuovo attaccante al Barcellona? Le decisioni non vengono prese dai giocatori, però io sto dicendo da due anni che sarebbe bello portare qui a Barcellona un giovane attaccante per adattarsi al meglio quando me ne andrò via. Acquistare nuovi giocatori è positivo perché ti rende competitivo e più consapevole di voler giocare. Sono consapevole di quanti anni ho e devo regolarmi sempre di più. La competizione è salutare e fa bene a tutta la squadra”.