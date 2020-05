Barcellona, Suarez può partire: due i possibili sostituti del Pistolero

Dopo sei lunghe stagioni, il binomio Barcellona-Suarez sembra vicino alla clamorosa scissione. A influire sul possibile divorzio ci sono i dubbi sulla tenuta fisica dell’attaccante uruguaiano dopo l’infortunio rimediato in questa annata. Inoltre i catalani devono rientrare di almeno 60 milioni. Così la cessione del Pistolero diventa importantissima. Sulle sue tracce c’è l‘Inter Miami, club di MLS. Nel frattempo il Barcellona progetta l’eventuale successione: al posto di Suarez i catalani vorrebbero uno tra Lautaro Martinez e Neymar. Possibile che parte della somma ottenuta dalla cessione di Suarez possa tornare utile per acquistare una pedina di primissimo livello per l’attacco. Lo riporta il Sun.