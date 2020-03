Barcellona-Ter Stegen, il rinnovo è un rebus: due club pronti a farsi avanti

Tempo di rinnovi in casa Barcellona. Il club catalano sta lavorando per trattenere Marc-André Ter Stegen. il cui contratto scadrà nel 2022. I Blaugrana spingono per un accordo di altri tre anni, fino al 2025. Il portiere tedesco, al momento, sembra propenso a continuare con il Barça, con cui ha vinto quattro campionati e una Champions League. Tuttavia non mancano i possibili acquirenti. La Juventus ha già messo gli occhi su Ter Stegen e, nonostante abbia già blindato Wojciech Szczesny, potrebbe farsi avanti per strappare il numero uno della Germania al Barcellona. Un’altra pretendente viene dall’Inghilterra: si tratta del Chelsea, pronto a liberarsi di Kepa, apparso piuttosto deludente negli ultimi mesi.