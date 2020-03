Barcellona-Ter Stegen, si decide il futuro: Juventus alla finestra

Il Barcellona programma il suo futuro. Il primo punto di forza da mantenere è Marc-André Ter Stegen. Il portiere tedesco non sarebbe contento della situazione che si è creata tra i catalani nelle ultime settimane, con frizioni tra squadra e dirigenza, come confermato dal caso Messi-Abidal. Così prende corpo l’ipotesi di un addio. Una cessione che potrebbe non avvenire qualora Ter Stegen dovesse ricevere le giuste rassicurazioni. Oggi, come riportato dal Mundo Deportivo, si è svolto l’incontro tra l’agente dell’estremo difensore e la dirigenza del Barcellona. La Juventus valuta la situazione: il club bianconero, infatti, è stato accostato al tedesco e potrebbe farsi avanti, qualora si prospettasse un colpo davvero eccezionale per costi e prospettive.