Barcellona, Umtiti può partire: un top club europeo ci prova

Sembra sempre più difficile vedere Samuel Umtiti con la casacca del Barcellona anche nella prossima stagione. Il difensore francese è tentato dall’ipotesi di lasciare i catalani che, dal canto loro, non si opporrebbero all’idea di vederlo partire per poter monetizzare dalla sua cessione. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, in pole position per il campione del mondo 2018 ci sarebbe il Bayern Monaco. I bavaresi sono pronti a farsi avanti con un’offerta straordinaria. Attualmente si fa più complicata la posizione delle dirette concorrenti, con Manchester City e United più staccate. Il Barcellona, però, attende la proposta giusta prima di dare il via libera alla partenza del giocatore.