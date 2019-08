Barcellona, Valverde: “Non posso garantire che Rakitic rimarrà con noi al 100%”

È quasi come una ammissione quella di Ernesto Valverde sul futuro di Ivan Rakitic, centrocampista croato di cui si sta parlando molto nelle ultime ore in chiave calciomercato. “Non posso garantire che resterà ancora con noi – ha detto il tecnico blaugrana in una conferenza stampa -, per noi è un giocatore importantissimo e lo sarebbe anche quest’anno, ma non posso dire al 100% che rimarrà. Alla fine del mercato vedremo, al momento nulla però mi fa pensare che non farà parte della nostra rosa”. Potrebbe solamente sfiorare l’addio, come lo è stato per Philippe Coutinho, il cui ritorno in Premier League sembrava davvero ad un passo. Meno esplicito è stato l’allenatore su Neymar, per cui ci sarebbe una trattativa in corso secondo le ultime news di mercato: “Non so nulla, vedremo”. Così ha chiosato Valverde, che tiene massimo riserbo.