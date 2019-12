Barcellona, Vidal sul futuro: “Mercato? Se ne occupa il mio agente. Spero di restare a lungo in Europa…”

Arturo Vidal , centrocampista del Barcelona, parla del proprio futuro. Il cileno, accostato alla Serie A in ottica mercato, non ha fugato i dubbi sul proprio destino. L’ex Bayern Monaco e Juventus, messo in discussione nel club catalano potrebbe essere il prossimo rinforzo dell’Inter anche se, le ultime indiscrezioni, lo vorrebbero nuovamente in una posizione da assoluto protagonista con la maglia blaugrana.

Come riporta Mundo Deportivo, Vidal ha espresso la sua opinione riguardo a quello che accadrà nelle prossime finestre di mercato: “È un problema che è stato affidato ad un’altra persona (al suo agente ndr). Io non me ne preoccupo, ancora meno adesso che ho dei giorni di vacanza. Io faccio il mio lavoro, il mio agente fa il suo. Io sono molto felice a Barcellona, ​​quindi quando tornerò ad allenarmi vedremo cosa fare”, ha detto il cileno. “Barcellona o Inter? Spero di poter continuare a giocare e rimanere a lungo in Europa. Sono vicino a fare 100 gol e questo è il mio obiettivo.



CON VALVERDE – “Il mio ruolo al Barcellona? Non sono io quello che decide se giocare oppure no. Questo è compito dell‘allenatore. Ma la gente vede quando scendo in campo e questo mi rende calmo e continuerò a sfruttare tutte le opportunità per continuare a segnare e fare bene perché è quello che mi piace fare. A fine stagione spero di vincere qualche titolo”.