Barcellona-Wolverhampton, accordo raggiunto per la cessione di Ansu Fati

L'avventura di AnsuFati al Barcellona si appresta alla conclusione. Successivamente ai gravi infortuni riscontrati negli scorsi mesi, l'attaccante non ha soddisfatto la direzione tecnica di Xavi, il quale avrebbe dato il via libera per la cessione. Secondo quanto rivelato da DiarioSport, le trattative tra Barça e Wolverhampton procederebbero a gonfie vele. Le parti si sarebbero infatti accordate per uno scambio con annesso conguaglio, con i blaugrana che riceveranno 30 milioni di euro e il cartellino di Ruben Neves.